В Днепре трое мужчин похитили 11 автомобилей

Угонщики нанесли автовладельцам материальный ущерб на миллион гривен

Фото: Pixabay

Прокуратура Днепра направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной группы, на счету которых 11 эпизодов похищения автомобилей на сумму почти 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что трое мужчин занимались похищением автомобилей на территории Днепропетровской области. С помощью специального оборудования и заранее приобретенных инструментов злоумышленники открывали водительскую дверь, заводили двигатель и исчезали на угнанном авто с места преступления.

Так, в период с июня по сентябрь 2018 обвиняемые завладели автомобилями 11 пострадавших, нанеся им материальный ущерб на общую сумму почти 1 млн грн.

Как сообщили в прокуратуре, подсудимые сбывали автомобили мужчине, который знал об их преступном происхождение и продавал их другим гражданам. Сейчас он оказался на скамье подсудимых за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.198 УК Украины (Приобретение, получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Кроме того, в ходе обыска домов двух фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили и изъяли 116 патронов, которые они хранили без законного разрешения.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее мы писали, что в Днепре вооруженные мужчины украли у водителя автомобиль. Двое из трех злоумышленников ранее привлекались к ответственности за разбойные нападения.

А в Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге.

Также напомним об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

Тем временем, в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка. Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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