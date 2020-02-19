В Днепре вооруженная банда похитила девушку: вмешался КОРД (фото и видео)

/ Фото: Информатор

В Днепре банда похитила девушку и требовала выкуп. В связи с этим вечером, 18 февраля, полиция перекрыла проезд по улице Феодосиевской от проспекта Гагарина до водно-оздоровительного комплекса "Термы". Спецоперацию проводило подразделение КОРД, об этом сообщает Информатор.

В социальных сетях пишут, что полиция особого назначения задержала троих мужчин, которые похитили девушку с целью вымогательства. Преступники передвигались на автомобиле Volkswagen Passat. После перехвата на место прибыла следственно-оперативная группа, которая занялась проведением досмотра задержанных, а также их машины. Предварительно, при себе у них было оружие.

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По словам очевидцев, на месте задержания работали следователи. Пока официальной информации по этому поводу нет.

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Напомним, ранее в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта. Работники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили потерпевшую в зарослях возле села, в котором она проживает. Женщина заявила, что трое неизвестных мужчин в масках затащили ее в автомобиль "ВАЗ" и, угрожая физической расправой, связали руки скотчем. Позже злоумышленники выбросили ее из машины на окраине села и уехали.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Полицейские начали комплекс действий по розыску автомобиля и установления лиц злоумышленников.

Впоследствии правоохранители выяснили, что историю о собственном похищении женщина придумала, чтобы заставить своего мужа сменить место жительства.

Также ранее в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп.

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