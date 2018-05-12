В Днепре у подозреваемого в наркоторговле нашли гранатомет: опубликованы фото

В Днепре во время обыска дома подозреваемого в наркоторговле 11 мая полиция обнаружила гранатомет РПГ-26, а также немалое количество боеприпасов и травматический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Гранатомет РПГ-26 мужчина хранил в комнате под диваном. Также во время обыска у него изъяли 141 патрон калибром 5,45 мм и травматический пистолет", – говорится в сообщении.







Обыск был проведен в рамках уголовного производства, открытого по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полиция решает вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева оперативники задержали мужчину, у которого изъяли пакет с коноплей и амфетамином.

Также мы сообщали, что двое товарищей из Вышгорода создали собственную нарколабораторию для изготовления и последующего сбыта психотропного вещества – амфетамин. "Прикрывали" свой бизнес имеющимся арсеналом оружия и боеприпасов.