В Днепре у подозреваемого в ограблении АЗС обнаружили оружие и боеприпасы

В Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении автозаправочной станции, и обнаружили у него пистолет, карабин "Сайга" и автомат Калашникова, а также 270 патронов разного калибра.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, оружие было обнаружено в ходе обысков, которые проводились во время следственных действий по факту кражи денег из кассы АЗС.

"29 сентября в полицию обратился местный житель, который сообщил, что 28 сентября, около 4 утра из кассы АЗС были украдены деньги. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что неизвестный мужчина на автомобиле BMW подъехал к заправке, отжал окно и вынес из помещения деньги", – говорится в сообщении.

Кроме того, камеры зафиксировали номер автомобиля, на розыск и задержание автомобиля были ориентированы сотрудники полиции.

Уже на следующий день, около 22:00 один из патрульных экипажей заметил автомобиль, который находился в розыске. Копы начали преследование, однако водитель на требования остановиться не отреагировал.

Позже мужчина остановился, выбежал из автомобиля и зашел в дом. Для задержания подозреваемого патрульные вызвали на место происшествия сотрудников уголовного розыска. В результате был задержан подозреваемый – им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

Полицейские провели ряд обысков в подсобном помещении, гараже, квартире и автомобиле подозреваемого. В результате у мужчины был изъят автомат Калашникова, карабин "Сайга", пистолет и около 270 патронов разного калибра.

Было открыто уголовное производство по статьям "кража" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой". Подозреваемый был задержан. Сейчас решается вопрос сообщения ему подозрения и избрания меры пресечения.

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