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В Днепре у студента университета обнаружили туберкулез

Сегодня, 14:04

Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо

В Днепре у студента университета обнаружили туберкулез Днепр Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо

В Днепре у одного из студентов Днепровского национального университета медики обнаружили туберкулез. Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо. Сейчас в общежитии университета проводят дезинфекцию, а врачи наблюдают за состоянием еще 400 студентов.

На плохое самочувствие один из студентов вуза начал жаловаться несколько месяцев назад. После обследования врачи обнаружили у него туберкулез. Сразу после этого в общежитии университета начали профилактические мероприятия, а все студенты проходят медицинское обследование.

Медики осмотрели уже 70 процентов проживающих в общежитиях студентов. Еще около сотни необходимо сделать флюорографию в ближайшее время. Новых случаев заболеванием туберкулезом врачи пока не обнаружили.

Отметим, что ежегодно в Днепре туберкулез диагностируют по меньшей мере в десяти студентов, обучающихся в различных заведениях. Всего в области туберкулезом болеют более двух тысяч человек.

Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью. 

Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом. 

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Тег Днепр, студент, туберкулез, университет

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