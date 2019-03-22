В Днепре у студента университета обнаружили туберкулез
Юноша сам обратился в больницу, когда ему стало плохо
На плохое самочувствие один из студентов вуза начал жаловаться несколько месяцев назад. После обследования врачи обнаружили у него туберкулез. Сразу после этого в общежитии университета начали профилактические мероприятия, а все студенты проходят медицинское обследование.
Медики осмотрели уже 70 процентов проживающих в общежитиях студентов. Еще около сотни необходимо сделать флюорографию в ближайшее время. Новых случаев заболеванием туберкулезом врачи пока не обнаружили.
Отметим, что ежегодно в Днепре туберкулез диагностируют по меньшей мере в десяти студентов, обучающихся в различных заведениях. Всего в области туберкулезом болеют более двух тысяч человек.
Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью.
Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.
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