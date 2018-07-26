В Днепре убирают с улиц рекламу перевозок в Крым

Сегодня, 06:45

Объявления нелегалы расклеивают на столбах, домах и деревьях 

Борьба. Фото: dpchas.com.ua
Борьба. Фото: dpchas.com.ua

В Днепре автоперевозчики активно рекламируют свои услуги, предлагая отвезти горожан на отдых в аннексированный Крым. Объявления нелегалы расклеивают на столбах, домах и деревьях не опасаясь того, что за подобные действия могут понести наказание.

Ежедневно коммунальщики убирают порядка 10 кг подобных плакатов.

Ранее в Днепре бороться с рекламой наркотиков и объявлениями могут при помощи химии. Так, в департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета поступило предложение наносить на поверхность фасадов и столбов раствор, который уже более 10 лет используют в Израиле.

Как сообщалось, в Виннице начали демонтировать вывески, которые закрывают фасады исторических зданий. Свою работу активисты начали в центре города.

Добровольно заменить рекламу, которая не соответствует стандартам, предпринимателям предложили еще два месяца назад, но большинство этого не сделали. Если в течение недели уже снятые баннеры бизнесмены не заберут из спецплощадки, то их продадут на аукционе.

Напомним, недавно Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети, а также на средствах и оборудовании наружного освещения.

За соответствующий законопроект (№3454) о внесении изменений в закон Украины "О рекламе", касающихся использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности, в целом проголосовали 226 народных депутатов на вечернем заседании 3 июля.
Крым, реклама, объявления, автоперевозчики

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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