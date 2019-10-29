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В Днепре удалось потушить пожар в промзоне – соцсети

29 октября, 06:20

Местные жители жаловались на сильную вонь

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Видео: Говорит Украина

В Днепре потушили пожар в промзоне.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Напомним, вечером 28 октября в Днепре жители Левого берега почувствовали взрыв. Люди описывают ощущения – "будто от взрывной волны" и "похоже на землетрясение". По словам людей, от взрыва у них дребезжали окна и шатались дома.

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Местные жители утверждали, чтопроизошел взрыв, а за ним последовал пожар в промышленной зонена улице Байкальской.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее в поселке Клевань под Ровно на химическом предприятии "Колор С.И.М" произошел пожар. Пламя спасатели тушили несколько часов. Как выяснилось, на предприятии после взрыва вспыхнуло помещение для мытья использованных банок из-под краски.

А в Сумах произошел взрыв на заводе, в результате которого пострадали восемь человек. К борьбе с огнем были привлечены 18 спасателей и четыре единицы техники. Всего в цеху находилось 19 человек.

Также мы сообщали о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Причина возгорания выясняется.

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Источник: Сегодня

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