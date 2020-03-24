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В Днепре умер 45-летний мужчина с подозрением на коронавирус

24 марта, 23:55

Елена Кузьмич

Мужчина занимался самолечением дома

В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Он заболел, однако лечился дома. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны 25 марта.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"В Днепровской больнице №21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент", – отметил Александр Бондаренко.

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Мужчина вызвал "скорую" 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

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"Есть причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Еще раз призываю: только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям".

Сейчас в Днепропетровской области – два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Раньше мы сообщали о том, что в Днепре глава ОСББ замуровала котов, паникуя из-за коронавируса. Женщина решила, что коты разносят коронавирус, и их нужно замуровать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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