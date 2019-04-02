В Днепре уничтожили уникальную скульптуру
По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике
Первыми демонтаж "Днепровские волны" увидели прохожие – скульптуру крушили бульдозеры. Горожане выложили фотографии полуразрушенного сооружения в соцсети. Эта новость вызвала колоссальный резонанс среди горожан.
Отметим, что скульптуру "Днепровские волны" неподалеку ледового дворца возвели более 30 лет назад. Композицию спроектировал известный в Украине монументалист Эрнест Котков. Мозаику для нее заказывали в Италии, а скульптуру архитекторы называют уникальной.
"Выполнена в очень сложной технике, подобных вещей в мире – считанные единицы. Мы столкнулись с совершенно непонятным, именно вандальным отношением к подобной работе", – рассказал "Сегодня" главный архитектор Днепра Дмитрий Волик.
Как только информация об разрушении скульптуры пошла по городу, на место сразу приехали и полиция, и чиновники. Они начали выяснять, кто заказал ее демонтаж. Впрочем, документов строители не предоставили, а в горсовете говорят, что к ним за подобными разрешениями не обращались.
"Ни одного разрешительного документа на выполнение любых строительных работ, или реконструкций, реставраций, управление не выдавало", – отмечает начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровского горсовета Надежда Ратич.
Сейчас работы на участке чиновники приостановили. Также говорят, что "Днепровских волн" нет в реестре культурного наследия – не позволяет возраст композиции. Впрочем, не было и оснований ее крушить.
То, что осталось от скульптуры, уже забрали на хранение. Чиновники надеются, что ее удастся восстановить и поставить в городском парке.
Кроме того, в Трахтемирове Черкасской области неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному.
А во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.
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