В Днепре уничтожили уникальную скульптуру

По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике

В Днепре уничтожили уникальную скульптуру 2019-04-02T15:39:16+03:00 Днепр По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике





Первыми демонтаж "Днепровские волны" увидели прохожие – скульптуру крушили бульдозеры. Горожане выложили фотографии полуразрушенного сооружения в соцсети. Эта новость вызвала колоссальный резонанс среди горожан.

Отметим, что скульптуру "Днепровские волны" неподалеку ледового дворца возвели более 30 лет назад. Композицию спроектировал известный в Украине монументалист Эрнест Котков. Мозаику для нее заказывали в Италии, а скульптуру архитекторы называют уникальной.

"Выполнена в очень сложной технике, подобных вещей в мире – считанные единицы. Мы столкнулись с совершенно непонятным, именно вандальным отношением к подобной работе", – рассказал "Сегодня" главный архитектор Днепра Дмитрий Волик.

Как только информация об разрушении скульптуры пошла по городу, на место сразу приехали и полиция, и чиновники. Они начали выяснять, кто заказал ее демонтаж. Впрочем, документов строители не предоставили, а в горсовете говорят, что к ним за подобными разрешениями не обращались.

"Ни одного разрешительного документа на выполнение любых строительных работ, или реконструкций, реставраций, управление не выдавало", – отмечает начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровского горсовета Надежда Ратич.

Сейчас работы на участке чиновники приостановили. Также говорят, что "Днепровских волн" нет в реестре культурного наследия – не позволяет возраст композиции. Впрочем, не было и оснований ее крушить.

То, что осталось от скульптуры, уже забрали на хранение. Чиновники надеются, что ее удастся восстановить и поставить в городском парке.

Кроме того, в Трахтемирове Черкасской области неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному.

А во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

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