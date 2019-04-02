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В Днепре уничтожили уникальную скульптуру

Сегодня, 15:39

По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике

В Днепре уничтожили уникальную скульптуру Днепр По словам архитекторов, "Днепровские волны" выполнены в очень сложной технике


В Днепре уникальную скульптуру, которую знает почти каждый горожанин, разрушили за день. "Днепровские волны" были частью огромного, но уже заброшенного, спорткомплекса. Местные архитекторы уверяют, что по технике исполнения сооружение уникально не только в Украине, но и в мире. Почему скульптуру снесли и имели ли разрешение на демонтаж строители – узнавали журналисты "Сегодня".

Первыми демонтаж "Днепровские волны" увидели прохожие – скульптуру крушили бульдозеры. Горожане выложили фотографии полуразрушенного сооружения в соцсети. Эта новость вызвала колоссальный резонанс среди горожан.

Отметим, что скульптуру "Днепровские волны" неподалеку ледового дворца возвели более 30 лет назад. Композицию спроектировал известный в Украине монументалист Эрнест Котков. Мозаику для нее заказывали в Италии, а скульптуру архитекторы называют уникальной.

"Выполнена в очень сложной технике, подобных вещей в мире – считанные единицы. Мы столкнулись с совершенно непонятным, именно вандальным отношением к подобной работе", – рассказал "Сегодня" главный архитектор Днепра Дмитрий Волик.

Как только информация об разрушении скульптуры пошла по городу, на место сразу приехали и полиция, и чиновники. Они начали выяснять, кто заказал ее демонтаж. Впрочем, документов строители не предоставили, а в горсовете говорят, что к ним за подобными разрешениями не обращались.

"Ни одного разрешительного документа на выполнение любых строительных работ, или реконструкций, реставраций, управление не выдавало", – отмечает начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровского горсовета Надежда Ратич.

Сейчас работы на участке чиновники приостановили. Также говорят, что "Днепровских волн" нет в реестре культурного наследия – не позволяет возраст композиции. Впрочем, не было и оснований ее крушить.

То, что осталось от скульптуры, уже забрали на хранение. Чиновники надеются, что ее удастся восстановить и поставить в городском парке.

Кроме того, в Трахтемирове Черкасской области неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному. 

А во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

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Тег Днепр, вандалы, демонтаж, скульптура, уничтожение

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