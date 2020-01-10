В Днепре "уникальная" больная родила здорового ребенка: трогательные фото

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Жительница Днепра, которая имеет уникальное заболевание – синдром Гольденхара и еще много сопутствующих патологий – родила здорового ребенка. Как отмечает персонал больницы имени Мечникова – это настоящее чудо.

"Новый год в роддоме больницы Мечникова начался с двух интересных случаев. В акушерское отделение поступила беременная на плановое кесарево сечение в связи с рубцом на матке. Женщина очень маленького роста с уникальным заболеванием: синдром Гольденхара и еще много сопутствующей патологии. Путем операции кесарева сечения на свет появилась прекрасная, вполне здоровая маленькая девочка весом 2950 граммов и 46 см роста", – рассказала врач больницы Ольга Фандеева.

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Также на днях в этом же роддоме родился ребенок весом всего 1200 грамм и ростом 38 см. Сейчас малыш находится в детской реанимации и понемногу набирает вес.

Синдром Гольденхара, который в медицине также именуется как "окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия", представляет собой тяжелое врожденное заболевание, которое затрагивает в основном кости и суставы.

Как ранее писали "Сегодня", Александрия Уоллистон из американского города Уэст-Палм-Бич родила близнецов дважды за год. Первых малышей, Марка и Малахия, Уоллистон родила в марте 2019 года, а уже в мае она узнала, что снова забеременела и вынашивает еще двоих. Кайлен и Калеб появились на свет 27 декабря. "Я никогда и не предполагала, что так может произойти. Я будто дважды сорвала джекпот", – призналась молодая мать.

А в Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила мальчика. Подробнее – смотрите в сюжете.

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