В Днепре ужесточили карантин: появились подробности

В городе запретили массовые мероприятия с участием 10 человек

В Днепре, где ранее был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса, заявили об ужесточении ограничительных мер.

Как сообщили в мэрии города, с 18 марта в Днепре и области вводят ограничения на междугородные перевозки, закроют все междугородные маршруты, и прекратится железнодорожное сообщение.

Кроме того, будут введены ограничения и в городском транспорте – в маршрутных такси, троллейбусах и трамваях разрешено перевозить не более 10 пассажиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе закрывают:

— торгово-развлекательные центры, культуры, общепита, фитнес-центры;

— отменяются массовые мероприятия с участием более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для жизнедеятельности города);

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— метрополитен с 15:00 17 марта до 3 апреля (ориентировочно).

В обычном режиме продолжат работу:

— общественный транспорт (кроме метро);

— продуктовые магазины;

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— банки;

— доставка еды;

— доставка посылок;

— поликлиники, больницы;

— АЗС, СТО;

— зоомагазины;

— рынки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавирусной инфекции, – Житомирской и Черновицкой.

Кроме того, в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели жесткие ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции, – среди них Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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