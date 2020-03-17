В Днепре ужесточили карантин: появились подробности

В Днепре, где ранее был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса, заявили об ужесточении ограничительных мер.
Как сообщили в мэрии города, с 18 марта в Днепре и области вводят ограничения на междугородные перевозки, закроют все междугородные маршруты, и прекратится железнодорожное сообщение.
Кроме того, будут введены ограничения и в городском транспорте – в маршрутных такси, троллейбусах и трамваях разрешено перевозить не более 10 пассажиров.
Напомним, ранее мы сообщали, что в городе закрывают:
— торгово-развлекательные центры, культуры, общепита, фитнес-центры;
— отменяются массовые мероприятия с участием более 10 человек (кроме мероприятий, необходимых для жизнедеятельности города);
— метрополитен с 15:00 17 марта до 3 апреля (ориентировочно).
В обычном режиме продолжат работу:
— общественный транспорт (кроме метро);
— продуктовые магазины;
— банки;
— доставка еды;
— доставка посылок;
— поликлиники, больницы;
— АЗС, СТО;
— зоомагазины;
— рынки.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавирусной инфекции, – Житомирской и Черновицкой.
Кроме того, в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели жесткие ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции, – среди них Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.
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