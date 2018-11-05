В Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины

Сегодня, 12:42

Жуткую находку обнаружили в Амур-Нижнеднепровском районе города

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В Днепре в частном доме нашли окровавленный труп мужчины. Тело обнаружили сегодня ночью около 3:00 на улице Кубанской в Амур-Нижнеднепровском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

О жуткой находке в полицию сообщил местный житель. Когда копы приехали на место происшествия, обнаружили, что дверь в дом, где находился труп, была открыта. Сам же мужчина лежал в луже крови между спальней и ванной.

"В полицию поступило сообщение о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе найден труп мужчины 1961 года рождения. Следственно-оперативная группа обнаружила труп давностью 1-2 дня без признаков насильственной смерти. Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в журнал Единого реестра досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины с отметкой "внезапная смерть", – рассказала "Сегодня" инспектор отдела мониторинга Днепровского отделения полиции Юлия Токарчук.

Причину смерти в данный момент устанавливают судебно-медицинские работники.

Напомним, недавно в Днепре в подъезде дома, под лестницей, нашли труп женщины. Погибшая была забросана строительным мусором, поэтому обнаружить ее удалось только спустя время.

А в Кривом Роге в парке прохожие нашли тело 17-летней девушки без нижнего белья
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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