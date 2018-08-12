В Днепре в частном доме сгорели два человека

Вчера, 23:38

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины


Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В Днепре в результате пожара в частном одноэтажном доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

"12 августа в 16:06 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. Пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:08 пожар был локализован и ликвидирован в 17:37. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, 7 августа вечером в селе Пасечная Барышевского района произошел смертельный пожар.

"В 17:48 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Пасечная на ул. Живописная. По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем уже полностью охвачены деревянные конструкции жилого дома. Соседи рассказали, что, в середине находилось двое детей 2013 и 2015 рождения", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

Старшего мальчика до прибытия работников ГСЧС из горящего дома вытащил через окно сосед.

Спасатели выбили закрытую дверь и искали второго ребенка. Малыша нашли, вынесли на свежий воздух, но, к сожалению, он умер от полученных ожогов.

Также мы писали, что в Ужгороде 7 августа в многоэтажном жилом доме на ул. Можайского произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.
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"Сегодня"

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