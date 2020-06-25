В Днепре в ДТП попал микроавтобус с ульями: погиб ребенок (фото и видео)

В Днепре произошло ДТП, в котором погиб водитель микроавтобуса и пассажир-подросток. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился 25 июня в 4:16 на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Байкальской.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей, а именно: Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, и грузовика DAF, загруженного песком. Во время столкновения грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы. В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1969 года рождения, и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6", - написала пресс-служба.

Позже врачи рассказали, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице.

Чтобы достать погибшего водителя из покореженного автомобиля, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Также работники ГСЧС собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду.

Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Видео: Информатор

Напомним, недавно в Днепропетровской области легковой Nissan Maxima на большой скорости врезался в грузовик DAF. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали.

Кроме того, во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

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