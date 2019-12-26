В Днепре в горящем доме погиб мужчина: его пожилую мать спасли (фото и видео)

В Днепре ночью, 26 декабря, вспыхнул пожар в частном доме. Из горящего здания спасли пенсионерку, но позже там нашли обгоревшее тело ее сына.

Как сообщает "Информатор", пламя охватило дом на улице Горяной. Пожар начался приблизительно в 00:30, первыми его заметили соседи. Они бросились на помощь и вывели из здания 83-летнюю женщину.

Также на место примчались несколько пожарно-спасательных бригад. Спасатели пытались потушить пламя как можно скорее, но это не спасло жизнь 60-летнего сына спасенной женщины. Его обгоревшее тело обнаружили в одной из комнат.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось несколько часов. Огонь уничтожил все, что находилось на 60 квадратных метрах. Что могло стать причиной пожара – пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что с начала 2019 года в Украине пожары унесли жизни более 1400 человек. Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны. Они приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное, – к смертям.

Основными причинами пожаров спасатели называют небрежность самих украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Среди них – курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в легкодоступных для детей местах.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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