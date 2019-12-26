Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

В Днепре в горящем доме погиб мужчина: его пожилую мать спасли (фото и видео)

26 декабря, 07:39

Огонь уничтожил 60 квадратных метров здания

В Днепре ночью, 26 декабря, вспыхнул пожар в частном доме. Из горящего здания спасли пенсионерку, но позже там нашли обгоревшее тело ее сына.

Как сообщает "Информатор", пламя охватило дом на улице Горяной. Пожар начался приблизительно в 00:30, первыми его заметили соседи. Они бросились на помощь и вывели из здания 83-летнюю женщину.

Также на место примчались несколько пожарно-спасательных бригад. Спасатели пытались потушить пламя как можно скорее, но это не спасло жизнь 60-летнего сына спасенной женщины. Его обгоревшее тело обнаружили в одной из комнат.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось несколько часов. Огонь уничтожил все, что находилось на 60 квадратных метрах. Что могло стать причиной пожара – пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что с начала 2019 года в Украине пожары унесли жизни более 1400 человек. Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров по всей территории страны. Они приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное, – к смертям.

Основными причинами пожаров спасатели называют небрежность самих украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Среди них – курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в легкодоступных для детей местах.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Днепр спасатели пенсионерка пожары погибший частный дом

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человек
В Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человекДнепр
Расстрел внедорожника из гранатомета в Днепре: задержаны четверо подозреваемых
Расстрел внедорожника из гранатомета в Днепре: задержаны четверо подозреваемыхДнепр
В Днепре банда воровала деньги с помощью карт клиентов супермаркетов: что они придумали
В Днепре банда воровала деньги с помощью карт клиентов супермаркетов: что они придумалиДнепр
В Днепре женщина обворовала девочку, которая рассматривала игрушки в магазине: видео
В Днепре женщина обворовала девочку, которая рассматривала игрушки в магазине: видеоДнепр
Снял миллион гривен, подделывая чужие банковские карты: полиция разоблачила мошенника
Снял миллион гривен, подделывая чужие банковские карты: полиция разоблачила мошенникаДнепр
Густой дым и взрывы: появились фото и видео масштабного пожара в Днепре
Густой дым и взрывы: появились фото и видео масштабного пожара в ДнепреДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...