В Днепре в игровом заведении произошла масштабная драка со стрельбой

После стычки в больницы попали семеро людей, они находятся в тяжелом состоянии

В Днепре в одном из игровых заведений произошла масштабная драка. Там напали на членов общественной организации, которая борется с работой нелегальных игровых автоматов.

Как рассказали потерпевшие, они зашли в помещение одной из так называемых лотерей, сняли на видео игральные автоматы и вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушения. Пока ждали наряд, в помещение ворвались около двух десятков неизвестных. Противников игровых автоматов избили битами и арматурой и обстреляли из травматического оружия. Тех, кто пытался убежать – догоняли и избивали на улице.

В результате стычки семерых травмированных госпитализировали в тяжелом состоянии, еще десять пострадавших от госпитализации отказались.

Отметим, что часть нападавших полиции уже удалось задержать. Им грозит от трех до семи лет за решеткой.

"Забежали в зал, начали избивать всех, меня ударили потом оттеснили меня и одну бабушку к стенке, начали избивать всех мужчин, били стульями, бросали этими тяжелеными стульями в головы. Многие получили сотрясение мозга и потеряли сознание. Потом они бросили две шумовые гранаты, в кого-то попали пневматом", – рассказала очевидец инцидента.

Напомним, ранее в Днепре на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.

Кроме этого, ранее сообщалось о стрельбе в центре Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский.

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