В Днепре в кафе вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

Сегодня, 09:17

Огонь охватил 310 "квадратов" площади заведения


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Индустриальном районе Днепра произошел масштабный пожар в кафе. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар произошел 24 ноября в кафе расположенном на втором этаже двухэтажного дома на улице Гули Королевой. На момент прибытия спасателей огонь успел уничтожить сауну и банкетный зал на площади 60 квадратных метров и повредить подвесной потолок, технику и торговое оборудование на площади 250 "квадратов".

"Общая площадь пожара 310 м. кв.", – отметили в ГСЧС.

В результате масштабного пожара никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, недавно в поселке Знаменовка Днепропетровской области в доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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