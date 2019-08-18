В Днепре в квартире обнаружили ужасную находку

/ Фото: Анатолий Бойко

В субботу, 17 августа, в городе Днепр в квартире на ул. Янтарной нашли тела двух 24-летних парней. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Днепропетровской области.

Так, по предварительным данным правоохранителей, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. С места происшествия изъяли остатки жидкости, похожей на алкоголь и курительную смесь.

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Полицейские направили тела погибших на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти парней.

Ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп. Однако по приезде патрульные тело не обнаружили — оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.

А в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске обнаружили труп молодой женщины. Страшную находку обнаружили сожители, которые вернулись домой. По их словам, на теле было много кровоподтеков и синяков. По предварительной информации, женщине было около 30 лет, а смерть была насильственной.

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