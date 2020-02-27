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В Днепре в квартиру залетел незваный гость и спрятался под кроватью (фото)

27 февраля, 03:05

Вылавливать рукокрылого пришлось пятерым бойцам ГСЧС

В Днепре на телефон Службы спасения поступил вызов от перепуганных жильцов многоэтажки с проспекта Гагарина – люди рассказали, что в их квартиру залетела летучая мышь и спряталась под кроватью.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На помощь днепрянам были направлены бойцы аварийно-спасательной части специального назначения ГСЧС, которые обнаружили рукокрылого "гостя" в укрытии за кроватью.

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"С помощью подсадки спасатели выловили летучую мышь и выпустили на волю", - говорится в сообщении.

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К предотвращению необычного инцидента были привлечены пятеро бойцов ГСЧС и одна единица техники.

Напомним, что во Львове недавно сотни летучих мышей устроили свои брачные игры на балконе многоэтажки. Как оказалось, этот "карнавал" продолжался целую неделю, а хозяева боялись выйти к незваным гостям, и в конце концов вызвали специалистов.

Стоит напомнить также о том, как сотни летучих мышей нашли себе укрытие в Запорожье – зверьки забились в щели утеплителя и решили остаться там на зимовку.

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Днепр курьез спасатели ГСЧС летучие мыши

Источник: Сегодня

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