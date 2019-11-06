В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову

После содеянного юноша выстрелил себе в грудь

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полицейские задержали юношу, который выстрелил 17-летней студентке в голову, а потом пытался свести счеты с жизнью.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что инцидент произошел 5 ноября около 21:50 прямо в коридоре общежития одного из местных вузов. 19-летний студент выстрелил девушке в голову. После содеянного парень зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.

Юноша стрелял из пневматического пистолета и промахнулся. Девушка получила непроникающее ранения головы – ее отправили в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он находится под конвоем.

Копы уже открыли уголовное производство, стрельбу расследуют как покушение на убийство. Мотивы парня пока неизвестны. Полиция сейчас опрашивает свидетелей преступления. Также сегодня стрелку сообщат о подозрении.

Кроме того, мы сообщали, что 5 ноября возле спортивного клуба в Харькове произошла стрельба. Пострадал 30-летний мужчина, а еще 14 человек задержали полицейские.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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