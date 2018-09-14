В школе Днепра, где массово заболели ученики, приостановили занятия

Сегодня, 11:53

В больницы города госпитализировали 18 школьников

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Днепре приостановили учебный процесс до 21 сентября в школе № 62, в которой массово заболели дети. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Ранее мы писали, что по факту заболевания учеников уже открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). Как рассказали в горсовете Днепра, в больницы на данный момент госпитализировали сразу 18 учеников. Им поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Кроме того, в школе в Днепре специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.

"Если это отравление, а не ротавирусная инфекция, виновные будут отвечать в полной мере. Я буду обращаться к правоохранителям и в Госпродпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виновны поставщики, руководство школы или персонал – они будут отвечать", – сказал Филатов.
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Источник:

УНИАН

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