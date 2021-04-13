Українська
$ 27,93
33,28
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

В соццентре Днепра нашли мертвым младенца с синяками по всему телу: рядом была мать

13 апреля, 14:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Днепре произошла трагедия – полиция начала расследование

В Днепре в социальном центре нашли мертвой месячную девочку. По всему телу младенца было много гематом. Полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные полиции и Днепр оперативный.

Девочку обнаружили около 5:00 в Центральном районе Днепра, на проспекте Александра Поля. В тот момент 41-летняя мать ребенка была рядом. Женщина была пьяна и не смогла внятно пояснить ситуацию, ее задержали.

По данным СМИ, кроме гематом, на теле малышки были и трупные пятна, однако точное время смерти установит экспертиза.

Издание "Днепр. Час" также уточняет, что вечером 12 апреля социальные работники видели ребенка еще живым.

Открыто два уголовных производства по ст. 115 ("Умышленное убийство") с дополнительной квалификацией — "естественная смерть" и ст. 166 — "злостное невыполнение родителями обязанностей".

Напомним, в Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

А в Ивано-Франковской области женщина родила в сарае и, желая избавиться от новорожденного сына, принесла его соседке на порог.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство Днепр задержание младенец девочка горе-мать
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ограбили и изнасиловали. В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую – СМИ
Ограбили и изнасиловали. В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую – СМИДнепр
Днепр без масок. Почему область стала лидером по суточной заболеваемости COVID-19(фото)
Днепр без масок. Почему область стала лидером по суточной заболеваемости COVID-19(фото)Днепр
Пьяная бабушка забыла в горящем доме: в Днепре спасли 4-летнюю девочку с 60% ожогов (фото)
Пьяная бабушка забыла в горящем доме: в Днепре спасли 4-летнюю девочку с 60% ожогов (фото)Днепр
Военные отказывались говорить на украинском и угрожали школьнику
Военные отказывались говорить на украинском и угрожали школьнику "беседой": как их наказалиДнепр
Поджигатели – геи. В Днепропетровской области разместили гомофобную рекламу (фото)
Поджигатели – геи. В Днепропетровской области разместили гомофобную рекламу (фото)Днепр
В Днепропетровской области авто копов столкнулось с поездом (видео)
В Днепропетровской области авто копов столкнулось с поездом (видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять