В Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиники

В одной из крупнейших клиник Днепра обнаружил утечку персональных данных работников и клиентов. В свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.
Как рассказали в пресс-службе СНБО, в открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы , информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.
По результатам исследования было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет.
"Следует отметить, что свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни"", -отметила в СНБО.
Ранее мы сообщали, что в Нацполиции отрицают утечку информации при взломе их сайта.
Также напомним, полиция открыла уголовное производство по факту утечки личных данных украинцев в Telegram-бот.
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