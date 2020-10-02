В Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиники

Среди информации, которая оказалась в открытом доступе, - списки больных COVID-19

В одной из крупнейших клиник Днепра обнаружил утечку персональных данных работников и клиентов. В свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.

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Как рассказали в пресс-службе СНБО, в открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы , информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

По результатам исследования было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет.

"Следует отметить, что свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни"", -отметила в СНБО.

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Ранее мы сообщали, что в Нацполиции отрицают утечку информации при взломе их сайта.

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Также напомним, полиция открыла уголовное производство по факту утечки личных данных украинцев в Telegram-бот.

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