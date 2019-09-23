В Днепре в жутком лобовом ДТП погибла женщина, есть пострадавшие

В Днепре столкнулись две иномарки. В аварии погиб человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло 23 сентября около 00:40 на улице Янтарной в Амур-Нижнеднепровском районе города. Как сообщили свидетели, автомобиль Mercedes-Benz, передвигаясь по улице Калиновой, не успел повернуть на улицу Янтарную, и столкнулся с Hyundai. В "корейце" в момент ДТП находилось три человека, в "немце" — один.

После столкновения Mercedes вспыхнул – охваченную пламенем машину тушили почти 40 минут. Сейчас следствие выясняет, был ли водитель этого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

"В результате ДТП погиб один человек: водитель автомобиля Hyundai, женщина, ориентировочно 30-ти лет. Пострадало три человека: водитель автомобиля Mercedes-Benz и пассажиры автомобиля Hyundai. Их госпитализировали в 6-ю городскую больницу города Днепр", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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