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В Днепре велосипедисты устроили заезд, чтобы обратить внимание на проблемы спорта

8 июля, 17:58

Чиновники уже пообещали создать рабочую группу по решению проблем инфраструктуры

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: freepik.com

В Днепре велосипедисты провели акцию, чтобы привлечь внимание к отсутствию в городе полноценных велосипедных дорожек и стоянок. В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов.

После заезда велосипедисты во главе с председателем Днепропетровского областного совета Глебом Прыгуновым приняли решение создать рабочую группу, которая вскоре займется разработкой программы, объединившей впоследствии всю область.

"В городе и области не одна тысяча велолюбителей. Сегодня мы вместе с самыми активными из них проехались по городу, чтобы привлечь внимание к проблемам инфраструктуры. Решили создать рабочую группу и разработать общую для всей области программу, к рекомендациям которой должны прислушиваться общины при создании своих градостроительных планов", — сообщил Глеб Прыгунов.

Он также отметил, что все учреждения облсовета будут оборудованы велостоянками.

Напомним, весной в Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат".  После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

В 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Тег Днепр, велосипед, велосипеды, велосипедисты

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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