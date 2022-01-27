В Днепре во время кровавой стрельбы погибла гражданская – соцсеть

Преступника продолжают искать по всей области

Во время стрельбы в Днепре умерла гражданская. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре во время жуткой стрельбы погибла одна гражданская. Поиски злоумышленника до сих пор продолжаются.

Об этом сообщили в МВД, передает Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

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Детали

Как стало известно, среди погибших во время стрельбы в Днепре 4 военных и одна гражданская. Сейчас поиски преступника продолжаются.

"Гражданская погибшая – девушка 1986 года рождения. Зовут Вера. Сотрудница ли завода – устанавливается", – сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22-х солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.

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На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Был введен план "Сирена". Солдат еще не пойман.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

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"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", – говорится в сообщении полиции.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

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