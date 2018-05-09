В Днепре во время марша фанатов "Динамо" и "Шахтера" был ранен патрульный, задержаны 20 человек

Полиция Днепра устанавливает личность болельщика, который кинул в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство.

Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, в результате данного инцидента полицейский получил ожги левого предплечья и шеи. Это произошло во время сбора болельщиков футбольного матча Динамо – Шахтер. Онлайн "Динамо" – "Шахтер" можете увидеть на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины.

Во время движения колонны болельщиков на пересечении улицы Фабра и проспекта Пушкина, между болельщиками произошла драка.

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"В результате драки 20 человек были доставлены в полицию" – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Как уточняет 24 Канал, фанаты выступали против продажи билетов на футбол по паспортам.

Охрану общественного порядка в городе во время проведения футбольного матча Динамо – Днепр обеспечивают порядка 1,6 тыс правоохранителей.

На данный момент "Шахтер" и "Динамо" завоевали по 11 трофеев. При этом "горняки" 17 раз участвовали в финале, а киевляне – только 15. Киевляне восемь раз оформляли "золотой дубль", побеждая в одном сезоне и в чемпионате, и в Кубке. У дончан чемпионских дублей пока шесть, но накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.

"Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.