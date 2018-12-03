В Днепре водитель маршрутки отказал ребенку в проезде и придавил ему руку

Сегодня, 14:43

Мать пострадавшего написала заявление в полицию, водителя разыскивают

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Днепре разгорелся скандал из-за действий водителя маршрутки  №101А. Мужчина отказал ребенку в праве льготного проезда и придавил ему руку дверью. Об этом "Сегодня" рассказали в Днепровском отделении полиции.

Инцидент произошел утром 1 декабря, когда ребенок шел на тренировку. По словам мамы, мальчик зашел в маршрутку и предъявил водителю удостоверение, однако тот все равно отказал ему в льготной поездке. Не дождавшись, пока подросток полностью покинет маршрутку, водитель закрыл дверь и тронулся с места, предварительно зажав ею руку мальчика. Школьнику пришлось буквально бежать за маршруткой.

Информацию о случившемся мама ребенка опубликовала в социальной сети. Происшествие возмутило горожан, которые также стали описывать неприятные инциденты в маршрутках. Впоследствии женщина написала заявление в полицию.

"Мама обратилась с заявлением в полицию. Она заявила, что водитель маршрутки выгнал ее сына и случайно придавил ему руку. Заявление приняли, водителя ищут", – рассказали "Сегодня" в Днепровском отделении полиции и отметили, что уголовное производство по данному факту еще не открывали. 

Напомним, недавно в Днепре водитель маршрутки №37 в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров

Также мы писали, что в Днепре проходила операция "Перевозчик", в рамках которой полицейские выявляли нарушения среди водителей маршрутных такси.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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