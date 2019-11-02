В Днепре водитель "прокатил" протестующего на капоте

В Днепре нетерпеливый водитель "Лады" пытался прорваться сквозь цепь людей, перекрывших дорогу в знак протеста против повышения тарифов на отопление.

Водитель зацепил пенсионера и несколько метров протянул его на капоте своего автомобиля.

Напомним, ранее в Днепре патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar S-type за нарушение правил дорожного движения, после чего мужчина попытался скрыться и протащил одного из копов на капоте.

"Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления", – сообщали в пресс-службе Нацполиции.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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