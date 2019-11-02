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В Днепре водитель силой вытащил пассажирку из маршрутки

2 ноября, 23:00

Пьяная женщина вела себя неадекватно и самостоятельно покидать салон по требованию водителя отказывалась

Нетрезвую пассажиркумаршрутки в Днепре за ноги вытащили из салона.

Инцидент произошел в маршрутке № 155: пьяную даму пытались выгнать из маршрутки. В итоге водитель вытащил ее за ноги из салона.

Женщина сопротивлялась, крепко держалась за поручни в салоне и громко ругалась, используя нецензурную лексику.

Один из очевидцев утверждает, что женщина не хотела платить за проезд.

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Позже глава профсоюза автомобилистов Михаил Тонконогий прокомментировали происшествие. По его словам, женщина вела себя неадекватно. Водитель неоднократно сделал замечание ей, чтобы она вела себя тихо, или покинула салон, после чего она начала вести себя крайне агрессивно.

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"В соблюдение должностной инструкции и правил предоставления услуг пассажирского транспорта, водитель, дабы предотвратить порчу имущества или нанесение вреда другим пассажирам, принял решение выпроводить женщину из салона автобуса. Она оказывала сопротивление, и ее вынесли из салона, не причиняя ей насилия и не нанося побои", – написал Тонконогий на своей странице в Facebook.

Глава профсоюза также сообщил, что со следующей недели начнет сотрудничество с патрульной полицией в плане оснащения водителей тревожными кнопками.

Ранее в Киеве на улице Заболотного патрульные полицейские поймали водителя маршрутки, который управлял ею без прав, да еще и под воздействием наркотиков.

А в Запорожье бдительные пассажиры маршрутки поймали мужчину, который пытался украсть у девушки мобильный. Люди удерживали преступника до приезда полиции.

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Источник: Сегодня

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