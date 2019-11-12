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В Днепре водитель заблокировал участок полиции

12 ноября, 19:32

Шофер оставил машину на дороге, преградив выезд полиции

В Днепре водитель своим автомобилем перекрыл въезд в полицейское управление – шофер остановил машину прямо на проезжей части, осложнив выезд патрульных.

Отметим, что ранее в Днепре полицейский пострадал при исполнении – его на капоте прокатил водитель микроавтобуса. Как отметили в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 11 ноября – патрульные заметили автомобиль, который не пропустил человека на пешеходном переходе. Один из полицейских подошел к нарушителю и сделал ему замечание. Но внезапно водитель сбил копа и еще около 30 метров провез его на капоте. Полицейский отделался ушибами обеих ног.

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Напомним, не так давно в Днепропетровской области взорвали автомобиль полицейского. Инцидент случился утром 30 августа в Первомайске – начальник местного отделения полиции сел за руль собственного авто, а через 30 секунд прогремел взрыв.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

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парковка Днепр полиция

Источник: Сегодня

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