В Днепре водитель такси принял роды у пассажирки

Сегодня, 18:59

Несмотря на экстремальную ситуацию, мужчина не растерялся 

В Днепре водитель такси принял роды у пассажирки

В Днепре, в ночь на 3 августа, около 2:00 водитель такси приехал на вызов к беременной женщине, однако по дороге в роддом у пассажирки начались схватки. Мужчина не растерялся и помог новой жизни.

"Коллектив диспетчерской службы, а также врачи Перинатального центра на Космической благодарят водителя Романа за оперативность и своевременное выполнение заказа, а также за смелость и храбрость. В результате оперативных действий на свет появилась девочка весом 3300 грамм. Мама и девочка здоровы", — сообщили в службе такси, отметив, что Роман весьма скромный и не считает свой поступок героическим.                                         

Напомним, в понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов – Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.   
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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