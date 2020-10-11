В Днепре таксист уснул за рулем: в ДТП пострадали шесть человек (фото и видео)

В Днепре произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным СМИ, инцидент случился 11 октября около 7:00 на Слобожанском проспекте.

Отмечается, что автомобиль Mercedes Sprinter ехал по Слобожанскому проспекту в средней полосе в сторону правого берега. В это же время Hyundai двигался в противоположном направлении. Водитель службы такси рассказал полицейским, что уснул за рулем и выехал на "встречку", где и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали шесть человек: два водителя и четверо пассажиров микроавтобуса. Сильнее всех травмировалась женщина, которая сидела рядом с водителем Mercedes. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадала девушка, ее госпитализировали.

Кроме того, мы рассказывали о смертельном ДТП в Днепропетровской области. В Криничанском районе дорогу не поделили автомобили Mercedes и ВАЗ. Погибли водитель и два пассажира ВАЗа.

Видео: Х Днепр

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