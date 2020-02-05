В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео

Фото: uklon.com.ua

В Днепре водитель маршрутки "попался" за необычным занятием – во время рейса по вечернему городу он управлял машиной, держа в левой руке телефон, на котором шел фильм.

Пассажиры, которых шофер заставил нервничать, сняли водителя на видео и выложили ролик в одном из городских Telegram-каналов.

"Соединяет приятное с безответственным", – говорится в сообщении автора ролика.

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Недавно мы писали о том, как пожилая женщина из Запорожья довела до истерики водителя маршрутного такси. Пенсионерка, которая хотела воспользоваться своим правом на бесплатный проезд, довела маршрутчика до настоящей истерики.

Напомним, ранее в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка. Как оказалось, пассажирка заплатила за свой проезд, а также предъявила удостоверение родителя многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд. Это разозлило маршрутчика, который стал ругаться.

Также в Ровно пассажиры сняли на видео поведение водителя маршрутки, который попросту выбросил из салона льготницу.

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