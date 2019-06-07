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В Днепре военный после комы поженился в реанимации

7 июня, 05:39

Военный женился после комы


"Сегодня" стали свидетелями на свадьбе раненого украинского защитника и его девушки в реанимации. Взяли брак молодожены, только жених вышел из комы после тяжелого ранения.

Анна и Александр планировали свадьбу на 25 июня. Невеста купила платье, заказали в Николаеве ресторан, пригласили гостей. И за месяц до свадьбы Александр попал под минометный обстрел. От такого ранения в голову шансов выжить почти не было.

Операцию под микроскопом делали несколько часов. Одиннадцать дней Александр был в коме. Все это время возле него была беременная невеста. Когда любимый пришел в себя, она предложила жениться прямо в реанимации.

Заявление вместо Александра написала его тетя. Говорит, что за пять лет на передовой, – это первое ранение племянника.

Чтобы не было сомнений, что Александр сознательно вступает в брак, в больницу пригласили нотариуса. Прибыла и представитель ЗАГСа, однако провести церемонию отказалась и не объяснила почему.

Но на следующий день представители ЗАГСа вернулись. Свидетелями на церемонии стали врачи, медсестры и журналисты. Свадебное платье, осталась дома в Николаеве, Анна все же планирует надеть на венчание.

Ранее в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.

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Тег свадьба, невеста, ранение, реанимация, ВСУ, кома, боец

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