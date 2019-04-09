В Днепре вооруженные мужчины украли у водителя автомобиль

Двое из трех злоумышленников ранее привлекались к ответственности за разбойные нападения

В Днепре вооруженные мужчины украли у водителя автомобиль 2019-04-09T14:56:11+03:00 Днепр Двое из трех злоумышленников ранее привлекались к ответственности за разбойные нападения







В Днепре в ночь на 9 апреля правоохранители задержали трех мужчин. Как говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Днепропетровской области, на улице Леонида Голикова злоумышленники украли телефоны и автомобиль у прохожего, после чего скрылись.

Транспортное средство Daewoo, на которое указал заявитель, удалось обнаружить на одной из улиц города. Полиция приблизилась к мужчинам, однако те начали убегать на автомобиле BMW, который стоял рядом. Перед этим они бросили на землю украденные телефоны.

Их задержали, владелец угнанного автомобиля узнал нападавших. Предварительно, в салоне автомобиля Daewoo нашли оружие и патроны.

Двое из трех злоумышленников ранее привлекались к ответственности за разбойные нападения.

Напомним, в Запорожье женщина-водитель помогла полицейским задержать пьяного угонщика, который создавал серьезную опасность на дороге.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка. Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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