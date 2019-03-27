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В Днепре возле магазина нашли мертвого мужчину

Сегодня, 16:46

Предварительно, мужчине на вид около 60 лет

Фото: Денис Чубченко, Андрей Шушпан
Фото: Денис Чубченко, Андрей Шушпан.
В Днепре возле магазина нашли мертвого мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b8b/7c9/5c9b8b7c98f29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b8b/7c9/5c9b8b7c98f29.jpg Днепр Предварительно, мужчине на вид около 60 лет

27 марта, около 7:30, на улице Широкой, 30, в Днепре возле продуктового магазина нашли мертвого мужчину. На место сразу вызвали скорую и патрульных. Медики констатировали смерть. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Предварительно, мужчине на вид около 60 лет. Его накрыли пленкой до приезда следователя и судмедэксперта. Стоит отметить, что возле умершего, на земле, видны следы возможной борьбы, но, возможно, мужчина после смерти скатился ближе к дороге.

Ранее мы сообщали, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Предварительно эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге во дворе частного дома обнаружили пять трупов. Предполагаемые убийцы задержаны.

Ранее в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

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Тег Днепр, труп, тело, покойник

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