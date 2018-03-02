В Днепре возмущенные горожане перекрыли оживленный проспект

В Днепре возмущенные жители перекрыли одну из главных транспортных магистралей города – Донецкое шоссе, выражая свое недовольство отменой маршрута, который позволял быстро добраться из центра в спальный район.

На акцию протеста вышло около сотни человек, причем сделали они это в утренний час пик.

Еще на прошлой неделе транспортный маршрут объединял несколько микрорайонов, расположенных на разных берегах Днепра, но с понедельника его конечные остановки перенесли, а протяженность – сократили.

В результате тысячи людей на то, чтобы попасть на работу утром и вечером вернуться домой, вынуждены штурмовать автобусы, которые теперь ходят лишь один раз в 20 минут.

"Подъезжает 125 автобус, он уде полностью забит. Садится по 5 человек здесь на остановке. И люди просто стоят по часу, по два, и уехать не могут. Поэтому как мы будем добираться дальше — мы не знаем", – объяснила жительница Днепра Наталья Ярема.

При этом тратить времени на дорогу теперь придется еще больше – сейчас маршрут, объединявший микрорайон с центром, заканчивается на несколько километров раньше.

"Это еще один транспорт. Вообще, непонятно для кого, я не хочу, чтобы ты жил, а хочу, чтобы мучился?" – возмущается другая горожанка, Татьяна Глущенко.

В свою очередь, водители автобусов не смогли объяснить, с чем связана такая "оптимизация" маршрута.

Не могут объяснить это решение и чиновники.

"125 маршрут — он сокращен до площади Островского. Так вы же сказали — что не принято решение — Так нет еще решения. Перевозчик самовольно принимает такие решения. И все люди, которые желают добраться куда-либо по городу — добираются. Все, спасибо", – отрезал директор депатрамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев.

Тем временем, терпеть эти неудобства люди не готовы, и обещают перекрывать дорогу каждую неделю до тех пор, пока чиновники не пересмотрят схемы движения автобусов в пользу пассажиров.

Напомним, ранее в Днепре решили повысить стоимость проезда в общественном транспорте – после 8 марта тариф поднимется до 7 гривен.

Также подняли стоимость проезда и в Харькове: с 1 марта в стоимость проезда в маршрутках поднялась до 7 и 8 гривен.