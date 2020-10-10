В Днепре врач, у которого подозревали COVID-19, покончил жизнь самоубийством – СМИ

В Днепре в квартире нашли труп мужчины с огнестрельным ранением, рядом с его телом лежал пистолет.

Как сообщает "Днепр оперативный", мужчина застрелился из травматического оружия. Трагедия произошла в многоэтажке на улице Гоголя. По предварительной информации – погибшему 45 лет, он врач больницы имени Мечникова и офицер запаса. Все подробности ЧП выясняют правоохранители.

Местные СМИ пишут, что суицид он мог совершить из-за подозрения на коронавирус. Официального подтверждения пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина выпала из окна 16-го этажа. Инцидент произошел на ул. Титова, 18а. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сейчас правоохранители выясняют, пыталась ли погибшая покончить с собой или выпала по неосторожности.

Также напомним, во Львовской области на территории курортного комплекса были обнаружены тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. По предварительной версии, мать застрелила своих детей, а потом совершила самоубийство.

А в Киеве ревнивец поджег жену и бросился с крыши. Он поджег в магазинчике несколько бутылок с легковоспламеняющимся веществом. Смотрите видео с места ЧП:

Видео: Киев Оперативный

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