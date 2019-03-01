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В Днепре вспыхнул коллектор теплосети: погиб мужчина

Сегодня, 12:00

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay
В Днепре вспыхнул коллектор теплосети: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Днепр Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Днепре в заброшенном коллекторе теплосети произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало 28 февраля в 23:37 на бульваре Славы Соборного района города. Пламя успело уничтожить мусор на площади 20 квадратных метров. Прибывшим на место спасателем удалось локализовать пожар уже 1 марта в 00:39, а в 00:48 его ликвидировали.

"На пожаре обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Днепр, спасатели, тело, мужчина, коллектор, ГСЧС

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