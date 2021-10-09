В Днепре вспыхнул масштабный пожар – огонь полностью охватил жилой дом (фото, видео)

В субботу, 9 октября, в Днепре, где во время пожара умерли два человека, на улице Литейной начался масштабный пожар в частном доме. На место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание.
Об этом сообщает "Информатор".
По данным СМИ, здание вспыхнуло около 19:30.
Пока неизвестно, были ли в помещении люди – огонь охватил весь дом и спасатели не могли зайти внутрь.
Сейчас на месте работают 3 единицы пожарно-спасательной техники.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 8 октября, произошло 466 пожаров, пять человек умерли в огне. А с начала года произошло 61 656 возгораний, 1176 человек погибли, 1021 пострадали.
Больше всего возгораний – 20 542 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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