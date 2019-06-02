В Днепре вспыхнул пожар на заводе по производству туалетной бумаги: фото и видео

Пожар уже локализован, продолжается его ликвидация















В Днепре утром в воскресенье, 2 июня вспыхнул пожар на заводе по производству туалетной бумаги и салфеток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Второго мая в 06:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Строителей, Чечеловского района города Днепр. По указанному адресу были направлены пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник на третьем этаже трехэтажного дома на площади около 500 кв. м на территории общества с ограниченной ответственностью. Там горит сырье: рулоны с бумагой.

Пожар был локализован в 9:17, на данный момент ликвидация продолжается.

К ликвидации пожара привлечены 35 человек личного состава и девять единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что ранее в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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