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В Днепре вспыхнул пожар в доме престарелых

14 октября, 02:45

Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых — пламя вспыхнуло в одной из комнат на втором этаже.

К счастью, в момент, когда начался пожар, в той части здания никого не было, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу, поэтому никто не пострадал. Однако огонь изрядно повредил комнату, в которой началось возгорание.

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Фото: dsns.gov.ua

Сейчас причину пожара устанавливают. К ликвидации возгорания привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее в Днепре ночью в городской клинической больнице № 9 произошел пожар.На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, в приемном отделении на первом этаже больницы вспыхнул шкаф с документацией. Пожар локализовали в 3:04, а в 3:09 его уже ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. В частности, статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. На дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. Например, на частной ферме в Одесской области полыхали 700 тонн сена.

Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью читайте на сайте "Сегодня":Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов.

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Днепр дом престарелых пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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