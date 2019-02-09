В Днепре вспыхнул пожар в общежитии: спасатели вытащили из огня девушку
Пострадавшую госпитализировали в больницу
В Днепре в общежитии профессионально-технического учебного заведения вспыхнул пожар. Спасатели вытащили из огня молодую девушку, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно 8 февраля в 23:36. Как выяснилось, пламя вспыхнуло на третьем этаже пятиэтажного здания общежития профессионально-технического учебного заведения на улице Байкальской в Индустриального районе города. Прибывшим на место спасателям пожар удалось локализовать уже сегодня в 00:01, а ликвидировали его в 00:14. Огонь успел повредить домашние вещи в комнате.
"Во время пожара внутри помещения, где возникло возгорание, находилась молодая девушка, 2001 года рождения. Сотрудники ГСЧС спасли жительницу комнаты. Девушку на руках вынесли из здания общежития и передали работникам скорой медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.
Пострадавшую госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, недавно в Запорожье во время пожара в студенческом общежитии спасатели эвакуировали более 50 человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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