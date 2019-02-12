В Днепре вспыхнула многоэтажка: спасатели вытащили из огня мужчину

67-летнего мужчину после спасения госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре вспыхнула многоэтажка: спасатели вытащили из огня мужчину Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/28d/704/5c628d7041819.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/28d/704/5c628d7041819.jpg 2019-02-12T11:20:00+02:00 Днепр 67-летнего мужчину после спасения госпитализировали в больницу

В Днепре произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Киргизской в Шевченковском районе города. Огонь успел уничтожить домашнее имущество на площади в 6 "квадратов". Из задымленной квартиры спасатели вытащили 67-летнего мужчину.

"Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшего мужчину 1952 года рождения госпитализировали в Днепровскую городскую многопрофильную клиническую больницу №4 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", – отметили в пресс-службе ГСЧС области.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Днепре вспыхнул пожар в одном из общежитий. Из огня спасатели вытащили девушку. Также мы рассказывали, что в Днепре пожар в жилом доме забрал жизнь мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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