В Днепре вспыхнула многоэтажка: спасатели вытащили из огня мужчину
67-летнего мужчину после спасения госпитализировали в больницу
В Днепре произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Как стало известно, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Киргизской в Шевченковском районе города. Огонь успел уничтожить домашнее имущество на площади в 6 "квадратов". Из задымленной квартиры спасатели вытащили 67-летнего мужчину.
"Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшего мужчину 1952 года рождения госпитализировали в Днепровскую городскую многопрофильную клиническую больницу №4 с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", – отметили в пресс-службе ГСЧС области.
Причины возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, недавно в Днепре вспыхнул пожар в одном из общежитий. Из огня спасатели вытащили девушку. Также мы рассказывали, что в Днепре пожар в жилом доме забрал жизнь мужчины.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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