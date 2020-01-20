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В Днепре загорелось общежитие медицинского колледжа: опубликованы фото и видео

20 января, 08:46

Студентов из здания эвакуировали

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Днепре, где недавно прямо на площади горел человек, в общежитии медицинского колледжа на проспекте Богдана Хмельницкого начался пожар. На место приехали спасатели.

Как сообщает "Информатор", около 7:00 20 января люди в общежитии почувствовали резкий запах дыма и позвонили спасателям. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из комнат на 9 этаже общежития.

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Из здания эвакуировали студентов. На место оперативно приехали спасатели, полицейские, медики и сотрудники аварийной газовой службы. Пожарные оперативно потушили огонь, а что стало причиной возгорания – выяснят полицейские.

Напомним, недавно во время масштабного пожара в колледже на улице Троицкойв Одессе погибли 16 человек. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Погибли студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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