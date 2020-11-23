В Днепре выбрали мэра города: появились результаты

В Днепре во втором туре выборов мэра победил действующий городской голова Борис Филатов. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 80,61% голосов.
Об этом сообщил секретарь городского совета Александр Санжара и написали на сайте горсовета Днепра.
Он отметил, что оппонент Филатова Загид Краснов получил в четыре раза меньше голосов.
Напомним, в Днепре возле здания, в котором расположены два избирательных участка, двум припаркованным авто прокололи колеса, а затем стреляли, спасаясь от погони.
Вообще выборы мэров в 11 городах 22 ноября отметились большим количеством нарушений. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что в пяти городах активно использовалась технология подкупа.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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