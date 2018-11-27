В Днепре вынесли приговор мужчине, который два дня пил возле тела убитой жены

Вчера, 20:26

Убийца признал свою вину и получил восемь лет тюрьмы

Фото: 49000.com.ua
Фото: 49000.com.ua

В Днепре к восьми годам тюрьмы приговорили местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену, а после этого два дня продолжал пить над ее трупом.

В пресс-службе областной прокуратуры напомнили, что преступление было совершено еще в апреле 2018 года, когда во время застолья между возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил ножом свою сожительницу.

"Приговором Красногвардейского районного суда Днепра 30-летнего гражданина признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство", – отметили в ведомстве.

Во время суда мужчина полностью вызнал свою вину и получил относительно мягкий приговор.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Днепропетровской области 18-летний парень напал на младшую сестру и нанес ей около 20 ножевых ранений.

Также мы писали о нападении в Днепропетровской области, где 55-летний мужчина нанес своему соседу шесть ударов топором по голове.

Также стоит напомнить о том, как в Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством. 36-летнюю женщину приговорили к семи годам тюрьмы.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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