В Днепре вынесли "смешной" приговор врачу-взяточнику

В Днепре вынесли приговор взяточнику в белом халате: врач государственного предприятия "Приднепровская железная дорога" за систематическое вымогательство денег с пациентов заплатит штраф 8500 гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, еще в 2015 году в медицинских карточках трех пациентов доктор написал, что они пригодны к работе, но при этом не провел никаких медицинских обследований. За это от пациентов он получил 4400 гривен.

"К обвиняемому также обратился гражданин с просьбой выдать справку о нетрудоспособности на имя жены в связи с получением травмы, для дальнейшего обращения в медицинские учреждения для реабилитации. Документ обошелся мужчине 1100 гривен. Кроме того, подсудимый получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов от гражданина за справку, которая позволила бы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины", – сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Мужчину задержали 27 февраля 2015 года во время получения очередного барыша. На днях Самарский районный суд присудил ему штраф в 8500 грн.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре готовят обвинение в госизмне бывшему председателю Крымского Апелляционного суда Валерию Чернобуку. Его обвиняют в занятии подрывной деятельностью и помощи России.

Мы также сообщали, что экс-врача Криворожской горбольницы №1 будут судить за непрофессиональные действия. Во время операции врач допустил ошибку и повредил основание черепа, что привело к смерти пациента.