В Днепре вынесли "смешной" приговор врачу-взяточнику

23 Июля 2018, 17:14

Доктор попался на систематических взятках и заплатит символичекий штраф 

Архивное фото
Архивное фото

В Днепре вынесли приговор взяточнику в белом халате: врач государственного предприятия "Приднепровская железная дорога" за систематическое вымогательство денег с пациентов заплатит штраф 8500 гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, еще в 2015 году в медицинских карточках трех пациентов доктор написал, что они пригодны к работе, но при этом не провел никаких медицинских обследований. За это от пациентов он получил 4400 гривен.

"К обвиняемому также обратился гражданин с просьбой выдать справку о нетрудоспособности на имя жены в связи с получением травмы, для дальнейшего обращения в медицинские учреждения для реабилитации. Документ обошелся мужчине 1100 гривен. Кроме того, подсудимый получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов от гражданина за справку, которая позволила бы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины", – сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Мужчину задержали 27 февраля 2015 года во время получения очередного барыша. На днях Самарский районный суд присудил ему штраф в 8500 грн.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре готовят обвинение в госизмне бывшему председателю Крымского Апелляционного суда Валерию Чернобуку. Его обвиняют в занятии подрывной деятельностью и помощи России.

Мы также сообщали, что экс-врача Криворожской горбольницы №1 будут судить за непрофессиональные действия. Во время операции врач допустил ошибку и повредил основание черепа, что привело к смерти пациента.
днепр, врач, взяточник

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре вынесли "смешной" приговор врачу-взяточнику". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: vkurse.md

В Днепре няня избила и выгнала на улицу шестилетнего ребенка

22 Июля, 19:41

Мать малыша попросила женщину присмотреть за мальчиком

Днепр

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Днепре дебоширы в маршрутке избили пассажира

19 Июля, 16:28

Юноши находились в состоянии алкогольного опьянения 
Загрузка...

Украина

Памятник взяточнику в Киеве поможет бороться с коррупцией в мэрии Черноморска

19 Июля, 15:40

По словам организаторов акции, памятник должен напомнить антикоррупционным органам о делах по конкретным чиновникам

Днепр

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Днепре задержали более 20 моделей из сети порностудий: опубликованы фото

18 Июля, 16:34

Копы разоблачили сеть порностудий с компьютерной техникой и крупными суммами денег
Загрузка...