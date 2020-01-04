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В Днепре выставили на продажу автомобиль с пулеметом: фото

4 января, 18:55

"Пулемет" разместили на капоте легковушки

В Днепре владелец ВАЗ-2107 образца 1988 года стилизовал свой автомобиль под фильм "Безумный Макс: дорога гнева" и выставил его на продажу. Об этом сообщает ТопЖыр.

Автомобиль имеет несколько наград за участие и победы в различных автошоу и фестивалях.

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Интерьер "Семерки" заимствован от Mazda и BMW. Автор проекта собирал свой транспорт из того, что смог достать. А как только автомобиль стал на ход, его снабдили защитой от нападений пустынных разбойников, в том числе "пулеметом".

"Семерка ВАЗ выглядит как авто для апокалипсиса. У нее агрессивный обвес, большое заднее антикрыло и жалюзи на окнах. На капоте появились воздухозаборник и муляж пулемета "Вулкан", – пишут в источнике.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Напомним, ранее 26-летняя молдавская модель Дарья Радионова, которая сейчас живет и работает в Лондоне, украсила свой Lamborghini Aventador двумя миллионами камней Сваровски. Над проектом работники мастерской Cars in Cloaks трудились два месяца.

Также напомним, что кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead превратили в необычный монстр-трак. Видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino в Facebook.

Смотрите видео: фургон Chevrolet превратили в дом-галерею

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